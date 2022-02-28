Ранее сообщалось, что мероприятие начнется в 12:00. Встреча пройдет по видеосвязи.
По данным источника, клубам не рассылали повестку дня, главное - актуальные вопросы, которые остро стоят на повестке дня в связи с началом спецоперации на Украине.
Отмечается, что речь идет о ситуации с курсом рубля, ситуации с легионерами - вопрос локации на матчи национальных команд в марте, а также ситуация с возможным переносом матчей РПЛ в связи с закрытием аэропортов в нескольких городах России. Напомним, в 19-м туре было перенесено два матча - "Ростов" - "Крылья Советов" и "Краснодар" - "Локомотив".
Накануне ФИФА объявила о том, что сборная России будет проводить домашние матчи на нейтральном поле без флага, гимна и зрителей. Допустимо будет только название "сборная РФС", а не "Россия".
Источник: РБ Спорт
На экстренном собрании клубов РПЛ обсудят ситуацию с легионерами, курсом рубля и календарем
Сегодня, 28 февраля, состоится совещание руководителей клубов Российской Премьер-лиги.
Фото: ТАСС