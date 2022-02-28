"На совещании клубов РПЛ я предложил, чтобы в нынешнем сезоне никто не вылетал и две команды из ФНЛ поднялись выше. В расширении я ничего страшного не вижу. У нас сейчас каждая четвертая команда может покинуть Премьер-лигу. Четыре — это много. Из-за этого тренеры сейчас боятся ставить молодежь. Считаю, что 18 команд в РПЛ — самое оптимальное решение", - цитирует Иванова Sport24.
Сейчас в РПЛ играет 16 команд. Последний раз в чемпионате России было больше участников в 1997-м году, тогда в высшей лиге выступало 18 команд. Напомним, в 2019-м и 2020-м годах большинство клубов РПЛ голосовали за расширение лиги, но оно в итоге не состоялось.
"Урал" занимает 12-е место после 19 туров. В активе команды Игоря Шалимова 19 очков. В субботу екатеринбуржцы уступили "Нижнему Новгород" (0:1). Единственный гол забил Калинский.
Иванов: считаю, что 18 команд в РПЛ - оптимальное решение. Не вижу ничего страшного в расширении лиги
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался за увеличение количества команд в РПЛ.
Фото: "СЭ"