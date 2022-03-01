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Источник: легионеры "Ростова" не собираются покидать клуб

Иностранные футболисты "Ростова" не собираются уходить из команды в связи с ситуацией в мире.
Фото: Getty Images
Напомним, по сведениям источника, такое же желание выразили игроки московского ЦСКА. Ранее из клубов РПЛ ушли украинские футболисты и тренеры. Также "Локомотив" объявил об освобождении Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды.

"Ростов" в 18 турах Российской Премьер-Лиги набрал 18 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место, имея над конкурентами преимущество в виде игры в запасе.

Источник: Sport24.

Источник: легионеры ЦСКА не планируют покидать команду

Легионеры "Химок" не выразили желание покинуть клуб


Теги: Ростов
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