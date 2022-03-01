Напомним, по сведениям источника, такое же желание выразили игроки московского ЦСКА. Ранее из клубов РПЛ ушли украинские футболисты и тренеры. Также "Локомотив" объявил об освобождении Маркуса Гисдоля с поста главного тренера команды.
"Ростов" в 18 турах Российской Премьер-Лиги набрал 18 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место, имея над конкурентами преимущество в виде игры в запасе.
Источник: Sport24.
Источник: легионеры ЦСКА не планируют покидать команду
Легионеры "Химок" не выразили желание покинуть клуб
Источник: легионеры "Ростова" не собираются покидать клуб
Иностранные футболисты "Ростова" не собираются уходить из команды в связи с ситуацией в мире.
Фото: Getty Images