— Зимой Кассьерру хотело приобрести киевское "Динамо". Интерес к нему был серьезный, но руководители "Сочи" запросили то ли 8 миллионов евро, то ли 10, — цитирует Белоуса "СЭ".
24-летний Кассьера перешёл в российский клуб летом прошлого года за 1,2 миллиона евро из португальского "Белененсеша". В 12 матчах за "Сочи" в Российской Премьер-Лиге колумбийский нападающий забил восемь голов.
Соглашение Кассьеры с командой рассчитано до лета 2023 года.
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Киевское "Динамо" планировало приобрести нападающего "Сочи"
Экс-генеральный директор "Москвы" и "Ростова" Юрий Белоус рассказал, что колумбийским нападающим "Сочи" Маттео Кассьеррой интересовалось киевское "Динамо".
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