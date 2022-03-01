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Завтра РПЛ может вернуть 22-й тур на прежнюю дату. Его перенесли ради сборной

Завтра состоится очередное общее собрание в РПЛ.
Фото: РПЛ
Как пишет РБ Спорт, в повестке дня - три вопроса. Клубы обсудят возвращение матчей 22-го тура с 5 мая на 19-20 марта. Напомним, этот тур перенесли в интересах сборной России ради подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022. Вчера ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из международных турниров на неопределенное время. С большой долей вероятности, 22-й тур будет возвращен на изначально запланированные даты.

Также сообщается, что клубы рассмотрят предложения по структуре календаря на концовку сезона. Вероятно, будут утверждены даты на возможные переносы матчей. Возможно, будет обсуждено предложение "Урала" о том, чтобы никто не вылетал из РПЛ по итогам сезона.

19-й тур РПЛ прошел с 26 по 28 февраля. Два матча тура были перенесены - из-за закрытия аэропортов не состоялись матчи "Ростов" - "Крылья Советов" и "Краснодар" - "Локомотив".

Лидирует в таблице чемпионата России "Зенит", петербургский клуб в 19 матчах набрал 41 очко. На 2 очка от сине-бело-голубых отстает "Динамо" (39 очков). Тройку замыкает "Сочи" (34 очка). В зоне вылета располагаются "Уфа" (15-е место, 16 очков) и "Химки" (16-е место, 14 очков).


Теги: РПЛ
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