Московский клуб уже связывался с Карпиным на тему возможного сотрудничества. Контракт Карпина истекает в конце марта. Ранее сборную России отстранили от стыковых матчей к чемпионату мира.
Напомним, предыдущим клубом Карпина был "Ростов". Он тренировал сборную России с лета 2021 года.
Ранее "Локомотив" объявил об уходе главного тренера Маркуса Гисдоля.
Источник: Матч ТВ.
Источник: "Локомотив" предложил сотрудничество Карпину
Главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить "Локомотив".
Фото: Getty Images