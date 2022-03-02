— Нет, неправда. Ко мне никто из "Локомотива" и "Краснодара" не обращался, — приводит слова Карпина "РБ Спорт".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" связывался с главным тренером национальной команды после ухода Маркуса Гисдоля. Карпин остался со сборной России без матчей после отстранения команды от стыковых встреч к чемпионату мира 2022.
Источник: "Локомотив" предложил сотрудничество Карпину
Карпин опроверг переговоры с "Локомотивом" и "Краснодаром"
Главный тренер сборной России Валерий Карпин опроверг переговоры с представителями "Локомотива" и "Краснодара".
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