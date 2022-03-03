Сегодня пресс-служба лиги сообщила о переносе этой игры с 6 на 7 марта. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с проведением массовых мероприятий в Санкт-Петербурге.
"Я не знаю, что за мероприятия будут. "Зенит" попросил нас перенести матч, мы согласились - вот и все. Это общее решение двух клубов и РПЛ. По каким причинам решили перенести, я не знаю. Дальше я не влезал", - сказал Газизов.
Матч "Зенит" - "Уфа" на "Газпром Арене" начнется в 16:30 мск.
"Уфа" в таблице РПЛ располагается на 15-й строчке, имея в своем активе 16 очков. В матче предыдущего тура чемпионата России башкирский клуб проиграл в гостях "Ахмату" (1:2).
Источник: Спорт день за днем
Матч "Зенит" - "Уфа" перенесен с 6 на 7 марта
Газизов: "Зенит" попросил "Уфу" перенести матч
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал перенос матча 20-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ТАСС