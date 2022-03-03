"У Яна действующий контракт с "Локомотивом", сегодня он проведет первый официальный матч за "Локомотив". На мой взгляд, тут не о чем говорить. Это спорт, между игроком и клубом подписано соглашение. Кухта остается в "Локомотиве", - цитирует Мартиновича "РБ Спорт".
Напомним, форвард стал игроком "Локомотива" в зимнее трансферное окно. Форвард заключил контракт на 4,5 года, он будет выступать под 9-м номером.
В нынешнем сезоне Кухта провел 16 матчей в чемпионате Чехии, забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро. На счету форварда 4 матча за взрослую сборную Чехии.
После 18 матчей "железнодорожники" занимают седьмое место в РПЛ, набрав 28 очков. При этом у красно-зеленых на один матч меньше, чем у большинства соперников, поскольку встреча 19-го тура с "Краснодаром" была перенесена на более поздний срок.
Агент Кухты: сегодня Ян проведет первый официальный матч за "Локомотив". Он остается в клубе
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Локомотива" Яна Кухты, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Локомотив"