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Зеленов: никто из иностранных тренеров и игроков не собирается покидать "Спартак"

Руководитель департамента по связям с общественностью "Спартака" Дмитрий Зеленов прокомментировал возможный отъезд иностранцев из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
"Все готовы выполнять свою работу, при этом все призывают к миру. Никто из иностранных тренеров и игроков не собирается покидать команду? На сегодняшний день - нет. Хотя мы понимаем, что гарантий тут никто дать не может — каждый день все меняется. Но сейчас все здесь, все играют, никто в самолет не садился", - приводит слова Зеленова "РБ Спорт".

Напомним, ранее Максимилиано Кофрие, Кристофер Мартинс Перейра и Шамар Николсон заявили, что останутся в "Спартаке". Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли вместе со спортивным директором Лукой Каттани также сообщили, что не собираются покидать клуб.

"Спартак" после 19 туров занимает девятое место в РПЛ. В активе красно-белых 23 очка. В первом матче после возобновления РПЛ команда Паоло Ваноли уступила в московском дерби ЦСКА (0:2).


Теги: Зеленов Спартак
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