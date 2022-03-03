"Готов ли я возглавить клуб? Да, а почему нет? С удовольствием. Кого я бы еще рекомендовал на пост главного тренера "Локомотива"? Надо своих ребят кого-то", - цитирует Семина "ВсеПроСпорт".
Напомним, 1 марта клуб официально покинул Маркус Гисдоль, который возглавлял "железнодорожников" с октября прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер, который ранее входил в штаб Гисдоля. До "Локомотива" Комппер занимал пост ассистента главного тренера в немецком "Дуйсбурге".
Юрий Семин на протяжении большей части тренерской карьеры тренировал "Локомотив". Он несколько раз возвращался в клуб. Последний раз Семин покинул пост главного тренера красно-зеленых в мае 2020 года.
Семин: готов ли я возглавить "Локомотив"? Да, а почему нет? С удовольствием
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил о готовности снова возглавить клуб.
Фото: Getty Images