"Да, я останусь в Москве", - цитирует Кухту Sport24.
Напомним, форвард стал игроком "Локомотива" в зимнее трансферное окно. Форвард заключил контракт на 4,5 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 млн евро. Сегодня чех дебютировал за "железнодорожников" в матче Кубка России против "Енисея" (0:4).
После 18 матчей "Локомотив" занимает седьмое место в РПЛ, набрав 28 очков. При этом у красно-зеленых на один матч меньше, чем у большинства соперников, поскольку встреча 19-го тура с "Краснодаром" была перенесена на более поздний срок.
Кухта: я остаюсь в Москве
Чешский форвард "Локомотива" Ян Кухта подтвердил, что останется в клубе.
Фото: ФК "Локомотив"