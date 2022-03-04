Новичок "Уфы" Тьягу Родригеш: переехать в Россию — это нормально

Полузащитник "Уфы" Тьягу Родригеш рассказал, как принимал решение о переходе в уфимский клуб.

Фото: ФК "Уфа"





Родригеш официально перебрался в "Уфу" в начале февраля в статусе свободного агента. Ранее португалец выступал за "Аль Хазм" из Саудовской Аравии, софийский



Полузащитник уже дебютировал за "Уфу" в матче 19-го тура против "Ахмата". Португалец вышел на поле со старта встречи и сыграл 70 минут. Его контракт с клубом рассчитан до лета этого года с опцией продления. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.

"Я разговаривал с несколькими своими знакомыми, которые играли в России, а некоторые играют до сих пор. Переехать в Россию — это нормально, точно так же, как из Португалии в Болгарию, а оттуда в Саудовскую Аравию, я к этому привык", - приводит слова Родригеша официальный сайт "Уфы".Родригеш официально перебрался в "Уфу" в начале февраля в статусе свободного агента. Ранее португалец выступал за "Аль Хазм" из Саудовской Аравии, софийский ЦСКА , "Порту" и "Виторию Гимараэш".Полузащитник уже дебютировал за "Уфу" в матче 19-го тура против "Ахмата". Португалец вышел на поле со старта встречи и сыграл 70 минут. Его контракт с клубом рассчитан до лета этого года с опцией продления. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.