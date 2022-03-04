Напомним, сегодня, 4 февраля, прошла жеребьевка 1/4 финала Кубка России, по итогам которой "Енисей" сыграет с "Рубином". ЦСКА на той же стадии ждет московское дерби со "Спартаком".
"Рубин" — хорошая команда, играющая, будет интересный матч. Если честно, хотел бы сыграть с ЦСКА, я же воспитанник армейцев, но это было невозможно, поскольку и мы, и они в 1/8 финала победили в гостях. Все же остальные команды из РПЛ — топы, так что и с ними было бы приятно сыграть", - цитирует Иванова "Матч ТВ".
"Енисей" в 1/8 финала Кубка России разгромил московский "Локомотив" (4:0). Красноярская команда играла в большинстве с 37-й минуты встречи. Голами в ее составе отличились Кичин, Ломакин (с пенальти), Окладников и Комков. "Рубин" на той же стадии прошел волгоградский "Ротор" (2:0). Дублем отметился Виталий Лисакович.
Встреча между "Рубином" и "Енисеем" состоится в Красноярске. Ориентировочная дата - 19-21 апреля.
Полузащитник "Енисея": хотел сыграть в четвертьфинале Кубка с ЦСКА, но это было невозможно
Полузащитник "Енисея" Егор Иванов прокомментировал итоги жеребьевки четвертьфинала Кубка России.
Фото: ФК "Оренбург"