Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" связывался с главным тренером национальной команды после ухода Маркуса Гисдоля. Карпин остался со сборной России без матчей после отстранения команды от стыковых встреч к чемпионату мира 2022.
"Никаких предложений ещё не было, все тихо и спокойно. Посмотрим", - сказал Карпин.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под руководством Карпина национальная команда провела семь матчей отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре. В этих встречах россияне одержали пять побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Источник: Матч ТВ
Карпин заявил, что ему не поступало предложений о клубной работе
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что ему не поступало предложений о клубной работе.
Фото: РФС