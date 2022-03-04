— Ваноли нужно сделать все, чтобы пройти в полуфинал. Но я думаю, что ЦСКА будет в этом кубковом дерби фаворитом. В этом сезоне им удалось дважды переиграть "Спартак", — приводит слова Смородской "СЭ".
Напомним, ЦСКА уже дважды обыгрывал "Спартак" в нынешнем сезоне в рамках Российской Премьер-Лиги. Встреча первого круга на "ВЭБ Арене" завершилась победой 1:0, матч второго круга — победой 2:0.
Встреча между командами в Кубке России ориентировочно состоится 19-21 апреля.
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Смородская: ЦСКА будет в кубковом дерби со "Спартаком" фаворитом
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о матче ЦСКА — "Спартак" в четвертьфинале Кубка России.
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