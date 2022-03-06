- Ну в дерби не бывает явного фаворита никогда. Предпочтение отдам "Динамо": свое поле, ну и команда более организованная и уверенная в себе. Надо помнить, что "Динамо" участвует в чемпионской гонке и будет костьми ложиться в каждом матче, чтобы набирать очки. "Спартак" же подходит на фоне двух поражений в лиге подряд, а одно из них в дерби. Два проигранных московских дерби болельщики не простят, поэтому красно-белым некуда отступать, - передает слова Широкова Sport24.
Перед очной встречей в матче 20 тура Российской премьер-лиги московское "Динамо" занимает вторую строчку турнирной таблицы с 39 очками, "Спартак" - девятый при 23 набранных очках. Бело-голубые ведут борьбу за чемпионство, их отставание от лидирующего в чемпионате "Зенита" составляет 2 очка. Красно-белые отстают от тройки лидеров чемпионата на 13 очков, имея матч в запасе, и на 4 очка опережают зону стыковых матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.
Широков: "Спартаку" в игре с "Динамо" отступать некуда, два проигранных дерби болельщики не простят
Экс-полузащитник "Спартака" и "Зенита" Роман Широков дал комментарий по предстоящему матчу красно-белых с "Динамо" в рамках 20 тура РПЛ.
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