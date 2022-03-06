Президент "Урала" рассказал, как клуб добрался до Краснодара

— Нормально добрались, нам не привыкать, раньше ездили на поездах. Долетели до Сочи, за шесть часов доехали до Краснодара. Сели в нормальный поезд, доехали, ничего страшного. Все перенесли это нормально, — приводит слова Иванова ТАСС.
Напомним, аэропорт Краснодара закрыт для приёма и вылета самолётов. "Урал" добрался из Екатеринбурга на самолёте до Сочи, а затем на поезде до Краснодара.
Матч "Краснодар" — "Урал" состоится завтра, 7 марта. Начало: 14:00 мск.
"Урал" добирался до Краснодара на поезде (фото)
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Генеральный директор "Урала" Григорий Иванов рассказал, что команда успешно добралась до Краснодара.
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