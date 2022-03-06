— Федор Михайлович обещал мне, что будет стараться забить в дерби, — приводит слова Соловьева РБ Спорт.
32-летний Смолов вернулся в "Динамо" в зимнее трансферное окно, перейдя из "Локомотива" за полгода до истечения контракта с железнодорожниками. В нынешнем сезоне Смолов в 24 матчах во всех турнирах забил девять голов. Он подписал соглашение с "Динамо" до 2024 года.
Матч "Динамо" — "Спартак" состоится сегодня, 6 марта. Начало: 19:00 мск.
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Первый вице-президент "Динамо": Смолов пообещал постараться забить "Спартаку"
Первый вице-президент "Динамо" Геннадий Соловьев признался, что нападающий бело-голубых Фёдор Смолов обещал ему отличиться в дерби со "Спартаком".
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