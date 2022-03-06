"Очень важно, что победили. Хочу поблагодарить болельщиков, что пришли поддержать после неудачи в Кубке. Также ребят — за проявленный характер. Поскольку игра складывалась достаточно непросто. Быстро ответили на пропущенный гол, забили второй, после удаление контролировали игру, но не реализовали очень много моментов. "Локомотив" может получить техническое поражение? Вопросы только по игре", - цитирует Пашинина "Матч ТВ".
"Локомотив" переиграл "Химки" благодаря голам Гирано Керка, Вильсана Изидора и Яна Кухты. В составе проигравших дублем отметился Дидье Ламкель Зе. При этом по ходу встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что скорее всего подадут протест на результат матча.
После этой победы "Локомотив" поднялся на пятую строчку в РПЛ. В активе красно-зеленых теперь 31 очко в 19 встречах. Напомним, матч с "Краснодаром" в прошлом туре был перенесен на более поздний срок, поэтому у "Локо" есть матч в запасе.
"Химки" остались на последнем месте в турнирной таблице.
Пашинин - о победе над "Химками": очень важно, что победили. Игра складывалась непросто
Член тренерского штаба "Локомотива" Олег Пашинин прокомментировал победу над "Химками" в 20-м туре РПЛ (3:2).
Фото: ФК "Локомотив"