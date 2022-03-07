"Мне очень нравится Жиго. Все знают, что летом он сменит клуб, но парень не просто доигрывает — в каждом матче бьется как зверь! Вот и сейчас был одним из лучших", - приводит слова Билялетдинова "СЭ".
Напомним, "Спартак" в зимнее трансферное окно объявил о том, что Самуэль Жиго переходит во французский "Марсель". При этом защитник остался в стане красно-белых в аренде до конца сезона. Сообщалось, что такой формат трансфера был выбран в связи с запретом на осуществление трансферов, который с лета вступит в силу в "Марселе".
В текущем сезоне Жиго провел 26 матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.
Р.Билялетдинов: все знают, что Жиго летом сменит клуб, но он в каждом матче бьется как зверь!
Бывший наставник "Рубина" Ринат Билялетдинов оценил игру защитника "Спартака" Самуэля Жиго в матче с "Динамо" (2:0).
Фото: РПЛ