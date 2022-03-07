"Цель на ближайшие месяцы? Я говорил об этом при переходе и своего мнения не изменил: очень хочется, чтобы аренда превратилась в полноценный трансфер. Хочу остаться в "Зените", - приводит слова Алипа "Матч ТВ"
Клубы объявили об аренде Нуралы Алипа 16 февраля, а до этого защитник находился в "Зените" на просмотре. Сообщалось, что он арендован до конца сезона. При этом у питерцев есть право выкупа футболиста. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость казахстанского защитника в 1,7 млн евро.
Алип дебютировал за "Зенит" в матче против "КАМАЗа" в Кубке России (6:0).
Алип: очень хочется, чтобы аренда превратилась в трансфер. Хочу остаться в "Зените"
Защитник "Зенита" Нуралы Алип, арендованный из казахстанского "Кайрата", рассказал о главной цели на ближайшие месяцы.
Фото: ФК "Зенит"