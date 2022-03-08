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Газизов высказался о ситуации с легионерами в "Уфе" после заявления ФИФА

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что в клубе стабильная ситуация с легионерами.
Фото: ФК "Зенит"
Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.

"У нас с легионерами все нормально. Никто из иностранцев пока не высказывался по этому поводу и не проявлял желания уходить", - сказал Газизов.

Вчера "Уфа" в гостевом матче 20-го тура Российской Премьер-лиги проиграла петербургскому "Зениту" со счетом 0:2. Оба мяча башкирский клуб пропустил во втором тайме. В таблице РПЛ "Уфа" занимает 15-е место, имея в своем активе 16 очков.

В следующем туре подопечные Стукалова дома встретятся с "Нижним Новгородом". Игра 21-го тура состоится 12 марта, начало - в 14:00 мск.

Источник: "СЭ"


Теги: Газизов УФА
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