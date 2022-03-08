Накануне ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами на срок до 30 июня.
"Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России - они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает.
Уровень российского футбола не упадет, если иностранцы уедут, потому что высококачественные легионеры играют только в "Зените" и, может быть, в ЦСКА", - сказал Семин.
28 февраля, УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.
После 20-го тура Российской Премьер-лиги таблицу единолично возглавляет "Зенит". Петербургский клуб обыграл "Уфу" и набрал 44 очка. "Динамо" проиграло "Спартаку" и теперь отстает от "Зенита" на 5 очков, в активе бело-голубых 39 очков. Тройку замыкает "Сочи", подопечные Федотова в 20 матчах набрали 37 очков.
Источник: РБ Спорт
"Пусть уезжают, только рад буду". Самедов - о возможном отъезде легионеров из РПЛ
Семин: легионеры не уедут из России. Они тут неплохо работают, команда обеспечивает
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможный отъезд легионеров из РПЛ.
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