— Я думаю, у российских футболистов появится возможность проявить себя, если уедут иностранцы. Но думаю, что легионеры не уедут из России — они тут неплохо работают, тренируются, и команда обеспечивает, — приводит слова Сёмина "РБ Спорт".
Напомним, ранее ФИФА разрешила легионерам из Российской Премьер-Лиги приостанавливать свои контракты с местными клубами до конца нынешнего сезона без санкций.
Червиченко — о решении ФИФА по сборной России: нас обокрали. Когда можно получить какую-то выгоду, они пользуются этим
"Со спортивной точки зрения это решение неприемлемо". Тренер Швеции - о Польше в финале стыков
Семин: думаю, что легионеры не уедут из России
Российский специалист Юрий Семин прокомментировал решение ФИФА по легионерам клубов РПЛ.
Фото: Getty Images