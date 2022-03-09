— С удовольствием бы остался, если можно было бы перевести сюда всех родственников и друзей. А так, наверное, нет. Не могу без близких. Хотя с точки зрения быта в Праге комфортнее, чем в Москве, — приводит слова Левина Sport24.
Московское "Динамо" после 20 туров Российской Премьер-Лиги занимает в турнирной таблице второе место с 39 очками. У лидера первенства в лице "Зенита" из Санкт-Петербурга на пять очков больше.
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Экс-игрок "Динамо": с точки зрения быта в Праге комфортнее, чем в Москве
Экс-игрок московского "Динамо" Владислав Левин, выступающий за чешский "Словацко", рассказал, почему в Праге жить комфортнее, чем в Москве.
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