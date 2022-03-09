Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал
23:00
ПСЖНе начат
П1 2.5X 3.7П2 2.7
Манчестер Сити
23:00
СпортингНе начат
П1 1.16X 8.2П2 17

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бетис
1 - 2 1 2
АйнтрахтПерерыв
П1 5.8X 3.4П2 1.65
Порту
0 - 0 0 0
ЛионПерерыв
П1 2.6X 2.6П2 3.4
Сделать ставку

Газизов: никто из легионеров "Уфы" не уходит

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что иностранные футболисты не планирует покидать клуб.
Фото: Getty Images
"Никто из легионеров не уходит. Всё нормально", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

"Уфа" после 20 туров занимает предпоследнее место в РПЛ. В активе команды Алексея Стукалова 16 набранных очков. "Уфа" отстает от "Ростова", идущего на 14-й строчке, на два очка, но у ростовчан есть матч в запасе. В последнем туре уфимцы в гостях уступили "Зениту" (0:2), дважды пропустив во втором тайме.

В следующем туре соперником "Уфы" станет "Нижний Новгород". Встреча пройдет 12 марта в Уфе.



Теги: Газизов УФА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Ляказетт может перейти из "Арсенала" в "Ювентус"
Источник: "Зенит" договорился по новым контрактам с Оздоевым и Кержаковым. Переговоры с Дзюбой в начальной стадии
Владелец "Монако" Рыболовлев пожертвовал деньги на гуманитарную помощь мирному населению Украины
Газизов: никто из легионеров "Уфы" не уходит 1
Осинькин: очень рад, что проклятие Игнатьева снялось
Агент Гиговича: у Армина есть контракт с "Ростовом", и мы прислушаемся к тому, что хочет клуб
Юрист — об апелляции РФС: юридически шансы очень высокие. А политически... 1
Агент Кухты: информация про возвращение Кухты в "Славию" — неправда
Смородская: никакого смысла подавать в CAS нет. Сейчас жизнь не по правилам, а жизнь в экстремальной ситуации
Малахов — о парке Галицкого: как энергия, вкус и сила одного человека могут преобразить мир
Гранквист: если Гигович и Ларссон захотят перейти в "Хельсинборг", мы будем в этом очень заинтересованы 3
Сенников: решение по-спортивному нечестное, тут должны протестовать команды Чехии и Швеции 1
Левандовски: три гола в первом тайме получается редко забить, особенно в Лиге чемпионов
Алиссон: поражение от "Интера" не радует, но мы должны быть довольны выходом в следующий раунд после тяжелого матча
Экс-игрок "Динамо": с точки зрения быта в Праге комфортнее, чем в Москве 4
Колосков — о решении ФИФА: не имеет никакого значения для нас — нам нужно надеяться на суд 1
Хачатурянц подтвердил, что находится не в России 4
Модрич: я хотел бы поиграть с Мбаппе в одной команде
Мартинес — о матче с "Ливерпулем": "Интер" проявил характер, показал свое стремление прогрессировать
Терюшков: Дагерстолу дали выходные, он пока не в расположении "Химок"
Евсеев: "Интер" понравился. Не уступил ни в чем в двух матчах "Ливерпулю"
Кавазашвили: я понимаю, на ФИФА давят лидеры европейских стран. Ну пускай тогда они сами снимаются 7
Воробьев: похоже, очевидно, что сборной России в Катаре в ноябре не будет 2
Якубко: решение Ваноли остаться в России заслуживает уважения 2
"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Кабеллой 3
Источник: Кабелла сегодня разорвет контракт с "Краснодаром" 10
Смолов: Шварц приятно удивил. Он открытый человек, очень доброжелательный и коммуникабельный
СМИ: Крыховяк отказался от отпуска и ведет переговоры о разрыве контракта с "Краснодаром" 16
В "Химках" рассказали о состоянии Жиркова, получившего травму в матче с "Локомотивом" 1
Сулейманов: думал, что удастся вернуться в "Локомотив" после аренды, но он не захотел видеть меня у себя
Все новости
-