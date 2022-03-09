"Никто из легионеров не уходит. Всё нормально", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
"Уфа" после 20 туров занимает предпоследнее место в РПЛ. В активе команды Алексея Стукалова 16 набранных очков. "Уфа" отстает от "Ростова", идущего на 14-й строчке, на два очка, но у ростовчан есть матч в запасе. В последнем туре уфимцы в гостях уступили "Зениту" (0:2), дважды пропустив во втором тайме.
В следующем туре соперником "Уфы" станет "Нижний Новгород". Встреча пройдет 12 марта в Уфе.
Газизов: никто из легионеров "Уфы" не уходит
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что иностранные футболисты не планирует покидать клуб.
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