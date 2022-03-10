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Зарема: нам говорят об отмене ПЦР-тестов "в течение двух туров", это еще несколько миллионов! Неприемлемый подход

Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова раскритиковала отсутствие мер по поддержке клубов РПЛ со стороны Российского футбольного союза.
Фото: ТАСС
- Время идет, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола. И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов "в течение двух туров". Это еще несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход. Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов? - передает слова Салиховой "СЭ".

В большинстве регионов Российской Федерации в связи с улучшением статистики заболеваний коронавирусной инфекцией отменено требование наличия QR-кодов о перенесенной вакцинации или заболевании для доступа на спортивные соревнования и другие мероприятия. С 10 числа требование по QR-кодам больше не действует в Ростовской области, ранее от него отказались в Москве и Санкт-Петербурге. Тем не менее, санитарный регламент Российской премьер-лиги, содержащий положение об обязательных ПЦР-тестах всей команды перед каждой игрой, по-прежнему действует. Ранее появилась информация, что РФС планирует отменить обязательные тесты для команд в течение двух ближайших туров чемпионата.


Теги: РФС Спартак Салихова
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