Сегодня РФС сообщил, что разрешил Карпину вернуться к работе с "Ростовом", которую он будет совмещать со сборной России. При этом отмечается, что при возвращении выступлений национальной команды в международных турнирах, совмещение может быть завершено.
"Локомотив" не обращался к Валерию Карпину по поводу работы в клубе и не вел с ним никаких переговоров на этот счет", - заявили в пресс-службе "железнодорожников".
Напомним, в начале с поста главного тренера "Локомотива" ушел немецкий специалист Маркус Гисдоль. "Локомотив" в таблице Российской Премьер-лиги занимает 6-е место, набрав в 19 матчах 31 очко. Ближайший матч "железнодорожники" проведут в субботу, 12 марта, против ЦСКА в РПЛ.
Источник: Sport24
Источник: Карпин отказал "Локомотиву" и "Краснодару" ради возвращения в "Ростов"
В "Локомотиве" опровергли переговоры с Карпиным
В "Локомотиве" прокомментировали информацию о переговорах с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.
Фото: РПЛ