— Рады этому решению, но сейчас мысли заняты другим — работаем конструктивно над тем, как сохранить клуб. А о Газизове хочется забыть навсегда, — приводит слова Салиховой "СЭ".
Ранее октябрьский суд Уфы отказал действующему генеральному директору "Уфы" Шамилю Газизову в иске в адрес московского "Спартака", где он занимал аналогичную должность с июля по декабрь 2020 года.
Суд отказал Газизову по иску в адрес "Спартака"
Зарема прокомментировала решение суда по иску Газизова к "Спартаку"
Супруга владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о ходе судебного дела между клубом и бывшим генеральным директором Шамилем Газизовым.
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