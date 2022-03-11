— Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона, — приводит слова Салиховой "СЭ".
Напомним, ранее в СМИ звучала версия, что Российская Премьер-Лига может быть расширена до 18 команд. Соответственно, в нынешнем сезоне ни один из коллективов не вылетит в ФНЛ, а также к лиге добавится два клуба.
Источник: клубы РПЛ обсудят открытие дополнительного трансферного окна
Салихова: против расширения РПЛ. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, раскритиковала возможное расширение РПЛ.
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