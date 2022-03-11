По сведениям источника, этими командами являются ЦСКА, "Сочи", "Динамо", "Зенит" и ещё один неназванный коллектив. Сообщается, что московский "Спартак" не участвовал в совещании клубов Российской Премьер-лиги из-за внутренних совещаний.
Ранее стало известно, что клубы РПЛ согласовали мораторий, согласно которому в нынешнем сезоне лигу не покинет ни одна команда.
Источник: РБ Спорт
Источник: РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ
Червиченко: в нынешнем сезоне надо оставить все как есть. Чтобы никто не вылетел
Источник: пять команд РПЛ выступили против моратория на невылет из лиги
Пять команд Российской Премьер-Лиги выступили против моратория на невылет клубов в Футбольную национальную лигу.
Фото: Getty Images