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Источник: пять команд РПЛ выступили против моратория на невылет из лиги

Пять команд Российской Премьер-Лиги выступили против моратория на невылет клубов в Футбольную национальную лигу.
Фото: Getty Images
По сведениям источника, этими командами являются ЦСКА, "Сочи", "Динамо", "Зенит" и ещё один неназванный коллектив. Сообщается, что московский "Спартак" не участвовал в совещании клубов Российской Премьер-лиги из-за внутренних совещаний.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ согласовали мораторий, согласно которому в нынешнем сезоне лигу не покинет ни одна команда.

Источник: РБ Спорт

Источник: РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ

Червиченко: в нынешнем сезоне надо оставить все как есть. Чтобы никто не вылетел


Теги: ЦСКА Сочи Зенит Динамо РПЛ
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