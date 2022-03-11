"Ошибочное решение, уйдет спортивная составляющая". Добровинский — о моратории на вылет в РПЛ

Юрист и адвокат Александр Добровинский прокомментировал возможное принятие в РПЛ моратория на вылет в РПЛ.

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Наверное, смысл в том, что из некоторых команд ушли легионеры — и чтобы это совсем не приводило к краху, — приводит слова Добровинского



Ранее РБ Спорт сообщал, что клубы Российской Премьер-Лиги согласовали мораторий на вылет в нынешнем сезоне. Если он будет принят, то ни один коллектив РПЛ не покинет дивизион в текущем сезоне.



Возможное одобрение моратория раскритиковали представители клубов Футбольной национальной лиги.



Ветеран ЦСКА Пономарев выступает за расширение РПЛ до 18 команд — Это ошибочное решение, на мой взгляд. Спортивная составляющая уходит.Наверное, смысл в том, что из некоторых команд ушли легионеры — и чтобы это совсем не приводило к краху, — приводит слова Добровинского "СЭ" Ранее РБ Спорт сообщал, что клубы Российской Премьер-Лиги согласовали мораторий на вылет в нынешнем сезоне. Если он будет принят, то ни один коллектив РПЛ не покинет дивизион в текущем сезоне.Возможное одобрение моратория раскритиковали представители клубов Футбольной национальной лиги.