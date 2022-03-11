— Мага юношей заключил однолетний контракт с "Ахматом". И уже в 16 лет, играя за дубль, обратил на себя внимание скаутов киевского "Динамо".
Магомеду нравилось в Киеве. "Динамо" давало ему контракт, готово было сделать хорошие условия отцу. Проблема в том, что до 18 лет он как легионер не мог играть в официальных матчах — только в товарищеских. В конце концов на семейном совете было принято решение вернуться в Россию и попытать счастья в другой команде, — приводит слова Гаргаева "Чемпионат".
29-летний Магомед Оздоев — воспитанник футбольного клуба "Онгушт" из Назрани. Затем он перешёл во вторую команду "Терека" (ныне — "Ахмат"). Также в его карьере были "Локомотив", "Рубин". С 2018 года Оздоев выступает в составе "Зенита" из Санкт-Петербурга.
В нынешнем сезоне полузащитник в восьми матчах во всех турнирах забил один гол. Большую часть сезона россиянин пропустил из-за травмы.
Соглашение между "Зенитом" и Оздоевым истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в четыре миллиона евро.
В 2014 году Оздоев дебютировал в составе сборной России, за которую успел провести 35 матчей.
Агент Оздоева рассказал о несостоявшемся переходе футболиста в киевское "Динамо"
Анзор Гаргаев, агент полузащитника "Зенита" Магомеда Оздоева, рассказал, что футболист в юношестве мог оказаться в киевском "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"