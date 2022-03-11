Как сообщает источник, в "Спартак" не приходило предложений о продаже нигерийца, а сам Мозес не заявлял о желании покинуть клуб. Ранее британские СМИ сообщили, что "Лидс" заинтересован в покупке футболиста.
Напомним, Мозес выступает за "Спартак" с октября 2020 года, когда клуб арендовал его из "Челси". По итогам аренды нигерийца выкупили летом прошлого года за сумму порядка 5 млн евро.
В нынешнем сезоне Мозес провел за красно-белых 24 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Его соглашение с клубом действует до лета 2024 года.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" не получал предложений по Мозесу. Игрок не намерен покидать клуб
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес не планирует покидать клуб.
Фото: РПЛ