- С адаптацией не было проблем. На сборах у меня было много моментов, но я не забивал. Хотя я не сомневался, что выйду на путь забитых мячей, знал, что так и будет. В России мне комфортно. Чувствую себя как рыба в воде. Семья меня поддерживает. Всё хорошо. Мы не разделяем наших трех тренеров, слушаем всех, они вносят свой вклад в подготовку к матчу, - передает слова Изидора "Чемпионат".
21-летний французский нападающий Вилсон Изидор перешел в московский "Локомотив" из "Монако" в январе 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 3,5 миллиона евро. За "железнодорожников" Изидор провел 3 матча (2 в Российской премьер-лиге и 1 в Кубке России) и записал на свой счет 2 гола в чемпионате России. Форвард отличился в выездной игре против "Химок" ("Локомотив" победил со счетом 3:2) и в домашней встрече с ЦСКА (поражение красно-зеленых 1:2).
Новичок "Локомотива" Изидор: мне комфортно в России, чувствую себя как рыба в воде
Нападающий "Локомотива" Вилсон Изидор рассказал о своей адаптации в Российской премьер-лиге.
Фото: РПЛ