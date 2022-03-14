Кассьерра: я остаюсь в "Сочи". Мои родные меня поддерживают

Нападающий "Сочи" Матео Кассьерра сообщил, что не планирует покидать российский клуб в ближайшее время.

Фото: ФК "Сочи"





24-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в "Сочи" в августе 2021 года из португальского "Белененсеша", сумма трансферной компенсации составила 1,2 миллиона евро. В 15 матчах за свой новый клуб во всех турнирах форвард забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи. Ранее стало известно, что сразу 4 легионера воспользовались правилами временного трудоустройства ФИФА и приостановили контракты с "Ростовом", новый главный тренер желто-синих Валерий Карпин объяснил это давлением со стороны родственников.



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Карпин - об уходе легионеров из "Ростова": ребята молодые, давление на них большое. Решение можно понять и принять - Остаюсь ли я в "Сочи"? Конечно, да, я остаюсь. Безусловно, ситуация сложная сейчас в мире для всех нас. Моя жена, родители и дети поддерживают меня. Я обеспокоен ситуацией, но главное, что у меня есть поддержка. У нас очень хорошая команда. Возможно, через несколько лет я уже буду играть в другой стране и лиге. На данный момент я думаю только про "Сочи". Может быть, благодаря "Сочи" я смогу уехать в Европу в будущем, - передает слова Кассьерры " РБ Спорт ".24-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра перешел в "Сочи" в августе 2021 года из португальского "Белененсеша", сумма трансферной компенсации составила 1,2 миллиона евро. В 15 матчах за свой новый клуб во всех турнирах форвард забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи. Ранее стало известно, что сразу 4 легионера воспользовались правилами временного трудоустройства ФИФА и приостановили контракты с "Ростовом", новый главный тренер желто-синих Валерий Карпин объяснил это давлением со стороны родственников.