"Если бы не легионеры "Зенита", "Крылья" были бы выше петербуржцев в турнирной таблице? Конечно, самарцы играют только российскими футболистами, и у них хорошо получается так же, как и "Краснодар". В нашей стране много талантливых игроков, только с ними надо работать", - приводит слова Тарханова "РБ Спорт".
Напомним, 13 марта "Крылья Советов" на своем поле сыграли вничью с "Зенитом" - 1:1. Сине-бело-голубые смогли открыть счет на 86-й минуте, отличился Круговой, но удержать победу команде Сергея Семака не удалось. Уже в компенсированное ко второму тайму время Барач поразил ворота Кержакова и принес самарцам ничью.
"Крылья Советов" занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Игоря Осинькина 29 очков в 20 матчах. При этом у "Крыльев" есть один матч в запасе.
Тарханов: если бы не легионеры "Зенита", "Крылья Советов" были бы выше петербуржцев в РПЛ
Бывший тренер "Крыльев Советов" Александр Тарханов поделился мнением об игре самарцев с "Зенитом" (1:1) в 21-м туре РПЛ.
Фото: "СЭ"