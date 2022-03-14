Гурцкая: на Айртона точно есть спрос от "Фенербахче". "Севилья" сходит с ума по Барриосу

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал наличие спроса на иностранных игроков, которые выступают в РПЛ.

Фото: РПЛ





Айртон выступает за "



Вильмар Барриос перебрался в "









"На Айртона точно есть спрос от "Фенербахче", я это знаю. Они до сих пор пытаются его получить. "Севилья" сходит с ума по Барриосу. Я это точно знаю. Агенты будут пытаться увозить игроков летом. Сейчас же есть обязательства", - цитирует Гурцкая "СЭ" Айртон выступает за " Спартак " с 2019 года, когда перешел из "Флуминенсе". В нынешнем сезоне он провел за красно-белых 29 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.Вильмар Барриос перебрался в " Зенит " в том же году из "Боки Хуниорс". В текущем сезоне на его счету 27 матчей во всех турнирах, в которых он отдал одну голевую передачу. Его контракт с петербуржцами рассчитан до 2026 года.