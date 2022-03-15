28 февраля УЕФА и ФИФА выступили с совместным заявлением, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Сегодня, 15 марта, CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов в турнирах под эгидой организации.
"В сложившихся условиях я предлагаю возродить Кубок Премьер-Лиги, как в Англии и в Испании. Расширение до 18 команд. Здесь не все так однозначно. Возникает вопрос по поводу уровня клубов. Хватит ли у нас столько команд, которые могут составлять конкуренцию, сопротивляться. Пока я сомневаюсь. Но даже если и расширить РПЛ, то Кубок лиги точно не помешает", - цитирует Орлова "СЭ".
Кубок Премьер-Лиги был проведеН единственный раз в 2003 году. В нем принимали участие все 16 команд высшего дивизиона страны. Тогда победу в этом турнире одержал "Зенит", обыгравший в финале по сумме двух матчей новороссийский "Черноморец" (3:0, 2:2).
В таблице Российской Премьер-лиги лидирует "Зенит". В 21 матче подопечные Семака набрали 45 очков. На 3 очка сине-бело-голубые опережают "Динамо" (42 очка). Тройку замыкает ЦСКА (39 очков).
Канчельскис: РПЛ нужно сокращать до двенадцати команд, а не расширять
Орлов предложил возродить Кубок Премьер-лиги
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о необходимости возрождения Кубка Премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"