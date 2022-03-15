Смородская: я против идеи Газзаева. Пусть угомонятся с такими бредовыми идеями

Бывший президент " Локомотива " Ольга Смородская отреагировала на предложение Валерия Газзаева о создании новой лиги.

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— Я категорически против всего того, что предложил Газзаев. Пусть они все уже угомонятся в конце концов с такими бредовыми идеями!



Создание закрытой футбольной лиги будет нести за собой плохие последствия. Наш футбол станет только хуже, — приводит слова Смородской Sport24.



Напомним, ранее Валерий Газзаев предложил создать закрытую футбольную лигу с двумя зонами — Восток и Запад. В каждой группе будет играть по 20 команд. Каждая команда, которая захочет принять участие в чемпионате, должна будет внести взнос. В эту лигу Газзаев предложит ввести белорусские команды, а также ограничить число легионеров до трёх.