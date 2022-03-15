— Во время упражнения на тренировке к нему нельзя было ни в коем случае поворачиваться спиной. Такое вообще он не мог терпеть, вплоть до отчисления из команды, — приводит слова Леха Sports.ru
58-летний Черчесов был главным тренером "Жемчужины-Сочи" с декабря 2010 по август 2011 года. Под его руководством команда провела 21 матч, из которых выиграла девять, два сыграла вничью и 10 проиграла.
"Жемчужина-Сочи" выступала на профессиональном уровне с 1991 по 2003 год, а также с 2008 по 2011 год. Черчесов стал последним тренером команды в профессиональной истории.
Экс-игрок "Жемчужины": во время упражнения на тренировке к Черчесову нельзя было поворачиваться спиной. Мог отчислить
Бывший футболист клуба "Жемчужина-Сочи" Андрей Лях высказался об особенности работы бывшего главного тренера команды Станислава Черчесова.
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