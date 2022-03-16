— Я абсолютно уверен, что и ФИФА, и УЕФА заинтересованы в российском футболе, а нынешние принятые меры по отстранению сборных и клубов являются временными, — приводит слова Матыцина "Матч ТВ".
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Сборная России не примет участия в стыковых матчах к чемпионату мира в Катаре, "Спартак" — в плей-офф Лиги Европы.
"Спартак" оштрафовали и наказали условным закрытием двух секторов после матча с "Краснодаром"
Миниспорта РФ: ФИФА и УЕФА заинтересованы в российском футболе. Нынешние меры являются временными
Министр спорта России Олег Матыцин высказался об отстранении российских клубов и сборных от международных соревнований.
Фото: Getty Images