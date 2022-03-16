— Раз легионеров в российских клубах становится меньше, значит, проблема лимита постепенно уходит сама собой. В таком случае можно принять другой регламент, если будет необходимо, — приводит слова Матыцина "Матч ТВ".
Напомним, в настоящее время в Российской Премьер-Лиге лимит на легионеров работает по системе "8+17". Это означает, что восемь иностранных футболистов могут находиться в заявках команд лиги на сезон и одновременно выходить на поле. В начале года сообщалось, что лимит может быть пересмотрен до схемы "10+15".
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Матыцин: раз легионеров в российских клубах становится меньше, значит, проблема лимита постепенно уходит сама собой
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался о лимите легионеров в РПЛ.
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