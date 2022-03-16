"Никто не мог себе этого представить, хотя русские сотрудники клуба никогда не говорили с нами об этом. Они были так же шокированы, как и мы. С нами, иностранными игроками, весь персонал вел себя исключительно – от повара до врача, стюарда. То же касается и русских игроков. Они сделали все, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Срок моего контракта истекал в июне, и мы сошлись на том, что проще всего мне уйти", - сказал Кабелла.
Напомним, в начале марта "Краснодар" приостановил контракты со всеми легионерами, которые выступают за клуб, в том числе с Кабеллой. 9 марта клуб объявил о расторжении контракта с Кабеллой. Его соглашение с "Краснодаром" действовало до конца сезона.
Кабелла выступал за "Краснодар" с 2019-го года, когда он перешел из "Сент-Этьена" за сумму порядка 12 млн евро. Француз провел за клуб 62 матча, в которых забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
Источник: Get French Football News
Кабелла - об уходе из "Краснодара": в клубе были так же шокированы, как и мы
Бывший полузащитник "Краснодара" Реми Кабелла рассказал о причинах ухода из клуба.
Фото: ФК "Краснодар"