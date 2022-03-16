— Был бы клуб, я бы играл. Не задумываюсь ли завершить карьеру? Да я не комплексую по этому поводу, мне без разницы, — приводит слова Погребняка "РБ Спорт".
Последним клубом 38-летнего Погребняка был "Урал" из Екатеринбурга, за который форвард выступал с 2018 по 2021 год. Ранее Погребняк также играл в России за "Динамо", "Спартак", "Зенит". Также Погребняк поиграл в Европе, в клубах Англии и Германии.
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38-летний Погребняк — о продолжении карьеры: был бы клуб, я бы играл
Российский нападающий Павел Погребняк высказался о возможном продолжении карьеры.
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