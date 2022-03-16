— Я выступаю за расширение, но за одним исключением. Обязательно должен соблюдаться спортивный принцип. Две последние команды РПЛ должны сыграть переходные матчи с двумя командами, которые займут в ФНЛ третье-четвёртое место, — цитирует Сёмина "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось, что Российская Премьер-Лига может быть увеличена с 16 до 18 команд. К такому шагу руководство российского футбола может привести то, что российские клубы могут быть отстранены от еврокубков и на следующий сезон. За счёт дополнительных четырех туров планируется закрыть "дыры", образовавшиеся в расписании из-за отсутствия международных матчей.
Семин: принципиальных различий в календаре "осень-весна" от "весна-осень" я не вижу
Семин — о расширении РПЛ: выступаю за, но две последние команды РПЛ должны сыграть переходные матчи
Российский специалист Юрий Семин высказался о возможном расширении РПЛ.
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