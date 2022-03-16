— Возможно, это было решение клуба, а не игроков. Но если игроки согласились на эти меры, то честь им и хвала, — приводит слова Газзаева РБ Спорт.
Напомним, ранее "Матч ТВ" сообщил, что игроки "Краснодара" согласились на понижение зарплаты в 2-3 раза. Сейчас в составе "быков" выступают исключительно российские футболисты: с иностранными футболистами контракты были приостановлены или разорваны.
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Газзаев: если игроки "Краснодара" согласились на понижение зарплаты, то честь им и хвала
Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал снижение зарплат у игроков в ЦСКА.
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