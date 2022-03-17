Агент Фарке ответил на вопрос о возможном возвращении тренера в Россию

Агент немецкого экс-главного тренера "Краснодара" Даниэля Фарке Дирк Гроссе заявил, что возвращение его клиента в Россию невозможно.

Фото: ФК "Краснодар"





2 марта " - Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось, - передает слова Гроссе " РБ Спорт ".2 марта " Краснодар " объявил о расторжении по взаимному согласию контракта с немецким главным тренером Даниэлем Фарке. Специалист возглавил клуб в январе 2022 года и не успел провести с черно-зелеными ни одного официального матча, в последней контрольной встрече под его руководством "быки" сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 2:2. После ухода Фарке заявил, что к такому шагу его подтолкнула текущая политическая ситуация и санкции в отношении российского спорта.