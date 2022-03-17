- Возможно ли возвращение Фарке в Россию? Нет. Даниэль ранее уже сделал заявление, с тех пор ничего не изменилось, - передает слова Гроссе "РБ Спорт".
2 марта "Краснодар" объявил о расторжении по взаимному согласию контракта с немецким главным тренером Даниэлем Фарке. Специалист возглавил клуб в январе 2022 года и не успел провести с черно-зелеными ни одного официального матча, в последней контрольной встрече под его руководством "быки" сыграли вничью с "Ростовом" со счетом 2:2. После ухода Фарке заявил, что к такому шагу его подтолкнула текущая политическая ситуация и санкции в отношении российского спорта.
Агент Фарке ответил на вопрос о возможном возвращении тренера в Россию
Агент немецкого экс-главного тренера "Краснодара" Даниэля Фарке Дирк Гроссе заявил, что возвращение его клиента в Россию невозможно.
Фото: ФК "Краснодар"