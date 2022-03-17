Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, "быки" расстались со скаутами Юрисом Лайзансом и Евгением Бузникиным.
Напомним, 2 марта "Краснодар" объявил о расторжении по взаимному согласию контракта с немецким главным тренером Даниэлем Фарке. Специалист возглавил клуб в январе 2022 года и не успел провести с черно-зелеными ни одного официального матча.
Накануне появилась информация, что российские футболисты "Краснодара" согласились на понижение заработной платы. Ранее клуб приостановил контракты со всеми легионерами. С Виктором Классоном и Реми Кабеллой соглашения были разорваны.
"Краснодар" в таблице РПЛ занимает 5-е место, набрав в 20 матчах 35 очков.
"Краснодар" расстался с двумя скаутами и перевел главу селекционного отдела Бузникина в тренерский штаб
Глава селекционного отдела "Краснодара" Максим Бузникин переведен в тренерский штаб главной команды.
Фото: РИА Новости